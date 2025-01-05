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Театр и стадион начнут строить в этом году в Актобе

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Новый театр в Актобе
Новый театр в Актобе. Фото: t.me/aqtobe_oblysy_akimdigi

В Актобе в 2025 году начнется строительство драматического театра на 700 мест и стадиона на 35 тысяч зрителей. Оба проекта уже утверждены, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в 2025 году в микрорайоне Алтын Орда начнется строительство современного областного драматического театра на 700 мест. Уже подготовлен эскизный проект и определено место строительства.

"Новый театр станет культурным центром, где зрители смогут наслаждаться лучшими постановками в современном и комфортном пространстве", - говорится в сообщении.

Новый стадион в Актобе
Новый стадион в Актобе. Фото: t.me/aqtobe_oblysy_akimdigi

В 2025 году в городе также стартует строительство многофункционального спортивного комплекса, соответствующего международным стандартам.

"Новый стадион вместимостью более 35 тысяч зрителей станет важной площадкой для проведения спортивных и культурных мероприятий, укрепляя спортивные позиции нашего региона", - отметили в акимате.

Напомним, в ноябре 2024 года депутаты областного маслихата предложили построить в Актобе физкультурно-оздоровительный комплекс на 5 тысяч мест и драматический театр. Также в Актюбинской области запланировали построить 18 школ.

Вместе с этим, в городе растет количество проектов, реализуемых в рамках программы "Бюджет народного участия", среди которых детские площадки, парки и зоны отдыха. В этом году планируется сдать 79 проектов, среди которых детские и спортивные площадки, парки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2208077-teatr-i-stadion-nachnut-stroit-v-etom-godu-v-aktobe/

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