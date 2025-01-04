Сидели на полу: пассажиры рейса Актау - Шымкент пожаловались на авиакомпанию

Пассажиры рейса Актау - Шымкент, который был вынужден совершить посадку в Таразе из-за неблагоприятных погодных условий, пожаловались на условия размещения. В пресс-службе авиакомпании SCAT ответили на недовольство, передает Lada.kz.

Пассажиры рейса Актау - Шымкент сообщили в Сети, что их самолет был вынужден совершить посадку в Таразе из-за неблагоприятных погодных условий. При этом люди оказались недовольны отсутствием минимальных условий для ожидания вылета, они были вынуждены сидеть на полу.

"Как можно так относиться к пассажирам? Такая крупная компания, и даже не смогли предоставить теплое помещение!" - пожаловались пассажиры.

В пресс-службе авиакомпании SCAT прокомментировали недовольство.

"Воздушное судно, следовавшее по направлению Актау - Шымкент, совершило посадку на запасной аэродром в Таразе по причине сложных метеоусловий в Шымкенте, а именно из-за сильного тумана.

Статья 86 Закона об использовании воздушного пространства предусматривает обязательства перевозчика в случае изменения статуса рейса, однако в ситуации сложных метеоусловий эти правила не применяются.

У авиакомпании нет влияния на изменения погодных условий. Несмотря на это, авиаперевозчик всегда старается сделать ожидание улучшения погодных условий более комфортным. На время ожидания пассажирам были предоставлены напитки", - отметили в авиакомпании.

Здесь добавили, что самолет вылетел из Тараза в Шымкент в 12:15 по времени Астаны, и все пассажиры благополучно прибыли к месту назначения.

В SCAT также отметили, что в расписании произошли изменения из-за сложных метеоусловий в городах Казахстана. Например, в Шымкенте сильный туман продолжался более девяти часов.

Напомним, ранее из-за снегопада с сильным ветром десятки пассажиров рейса Астана - Талдыкорган застряли в столичном аэропорту. Воздушная гавань административного центра области Жетісу не готова была принять самолет.

А в декабре 2023 года стало известно, что в отношении казахстанской авиакомпании SCAT начато расследование на предмет соблюдения прав пассажиров из-за задержки рейса из Тараза в Новосибирск.