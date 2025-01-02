Больного годовалого малыша помогли доставить из зимовки к врачам спасатели МЧС

Спасатели МЧС помогли транспортировать годовалого малыша и доставили его с матерью из зимовки в области Абай до трассы, где их ждали медики на "скорой", передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"На пульт связи пожарной части города Аягоз области Абай поступило сообщение о том, что требуется помощь для транспортировки из зимовки больного ребенка 2023 года рождения. Получив сигнал, дежурная смена спасателей совместно с сотрудниками скорой помощи оперативно выдвинулись на специальном автотранспорте к малышу", - говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.

Отмечается, что в максимально короткое время спасатели вместе с фельдшером, добравшись до пациента, провели его осмотр и эвакуировали ребенка с родителем до трассы Алматы-Усть-Каменогорск, где их уже ожидала карета скорой помощи.

Что делать, если вы оказались вдалеке от населенных пунктов во время метели?

Зимняя дорога требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания, сообщается на официальном сайте ДЧС ЗКО. Чтобы избежать неприятных ситуаций или трагических инцидентов, важно помнить о следующих пунктах:

Собираясь в дорогу в зимнее время, тщательно планируйте и продумывайте все до мельчайших деталей. В аварийной ситуации каждая мелочь важна. В каждом автомобиле в обязательном порядке должны быть вещи, которые спасут жизнь в экстренной ситуации: паяльные лампы, тросы, цепи для колес, лопаты, а также предметы первой необходимости. Во время сильных морозов или снегопада необходимо группироваться по несколько автомобилей, тогда в случае поломки на помощь смогут прийти другие водители из колонны. Если вы все-таки оказались в пути во время бурана или сильного мороза, если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль, или вызвать помощь по мобильному телефону по номеру "112". Если метель, буран застали вас в дороге на автомобиле, необходимо остановиться, обозначить стоянку – вывесить яркую ткань. Полностью закрыть окна машины, укрыть двигатель со стороны радиатора. Расположите машину капотом по направлению к ветру. Экономьте топливо, не гоняйте печь беспрерывно. При угрозе засыпания машины снежной массой периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы он не замуровал вас внутри салона. В заметенной машине, как бы вы ни замерзли, не запускайте двигатель. Выхлопные газы, выделяющиеся при работе двигателя и постоянно скапливающиеся в салоне автомобиля, очень опасны. Если вы хотите согреться, то выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу так, чтобы газ из нее выходил в атмосферу, а не под автомобиль. Но только обязательно перед выходом обвяжитесь веревкой. Известно много случаев, когда человек, отойдя в пургу на полметра от собственного дома или машины, мгновенно терял ориентировку в мелькании снега, начинал метаться и погибал. Если ваш автомобиль в пути заглох, не паникуйте, оцените обстановку, ориентиры, местонахождение, расстояние до населенного пункта и т.д. Если вы решили подождать помощи, постарайтесь не спать.

Ранее сотрудники Центра медицины катастроф пришли на помощь годовалому малышу, который, находясь в машине на трассе, получил вывих локтевого сустава.

В области Ұлытау спасли 1,5-годовалого ребенка, оказавшегося запертым в автомобиле. Малыш не пострадал.

В области Абай ранее также искали ребенка, который отправился на лошади в поисках скота. Когда ребенка не оказалось дома в вечернее время, обеспокоенные родители стали искать его самостоятельно, но безрезультатно. Тогда они обратились в полицию.

Поиски мальчика вели спасатели, полицейские, военный и волонтеры, задействовали дроны. Ребенок увидел огни искавших его людей и направился к ним.