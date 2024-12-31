Метро Алматы продлило время работы из-за новогоднего концерта

Метрополитен Алматы продлил время работы поездов в новогоднюю ночь – поезда будут курсировать до 01:30, но только с двух станций, передает NUR.KZ со ссылкой на метрополитен.

Как сообщается на Instagram-странице метрополитена, в связи с проведением новогоднего концерта на площади Астана в ночь с 31 декабря на 1 января вход на станции метрополитена Алмалы и Жибек жолы будет открыты для пассажиров до 01:30 1 января.

Вход на остальные станции будет закрыт в 00:10 в обычном режиме.

"Сердечно поздравляем всех горожан с наступающим Новым годом!" – добавили в метрополитене.

Отметим, как указано на сайте метрополитена, обычно алматинское метро работает с 06:20 до 00:00.

Напомним, ранее в акимате сообщали, что в новогоднюю ночь в Алматы состоится праздничный салют за счет спонсорских средств.

А на сайте акимата южной столицы указано, что сегодня, 31 декабря, в Алматы на площади Астана, площади имени Абая, перед бизнес-центром "Нурлы Тау", на Арбате и в парке Первого Президента прошли грандиозные праздничные мероприятия. Главными звездами вечера стали артисты цирка, среди которых виртуозные жонглеры, мастера эквилибристики, иллюзионисты, веселый клоун, а также Дед Мороз и Снегурочка, подарившие зрителям атмосферу настоящего новогоднего волшебства.