Гимн Казахстана исполнили в украшенной к Новому году Акорде (видео)

Телеканал Jibek Joly опубликовал видео, снятое телерадиокомоплексом президента в новогодней Акорде – в резиденции главы государства исполнили гимн страны, передает NUR.KZ.

Как сообщает телеканал, гимн Казахстана исполнил пианист Темирлан Бейсенбай, также известный под сценическим именем Ratovich.

На кадрах можно также увидеть украшенную ко встрече Нового года резиденцию президента – именно в живописном саду Акорды сегодня прозвучали аккорды фортепиано и дорогая для сердца каждого казахстанца мелодия.

А в центральном парадном холле Акорды оркестр народных инструментов "Отырар сазы" и симфонический оркестр "Астана опера" под управлением Динары Тлендиевой исполнили гимн уже со звучание домбры.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из глав государств и политиков поздравил с наступающим Новым годом Касым-Жомарта Токаева.