Пострадавшим от пожара семьям восстановили дом в Балхаше (видео)

В Балхаше семьи, пострадавшие от пожара, смогли въехать в свое жилье благодаря поддержке меценатов и предпринимателей, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в преддверии Нового года после пожара был восстановлен дом по улице Зайцева, 22. Жильцам торжественно вручили ключи от их квартир.

Инициатором благотворительного проекта стал почетный гражданин Балхаша Серик Касымбеков.

Также помощь оказали местные компании, спонсоры и активисты.

"Огромное спасибо всем неравнодушным людям, принявшим участие в этом благородном деле!" - поблагодарили в акимате Балхаша.

Ранее сообщалось, что в городе Макинске Акмолинской области пострадавшие от паводка получили квартиры.

Помимо этого, ключи от 5 новых домов вручили пострадавшим от паводка в селе Жалаулы Актогайского района Павлодарской области. Новоселов поздравил глава региона Асаин Байханов.

А в городе Аркалыке, который одним из первых в Костанайской области пережил паводок, состоялось вручение ключей от новых квартир пострадавшим семьям.