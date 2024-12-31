Во сколько обойдется оливье павлодарцам

Стало известно, во сколько обойдутся жителям Павлодара ингредиенты для самого новогоднего салата - оливье по классическому рецепту, передает Pavlodarnews.kz.

Корреспондент издания изучил калькуляцию известного салата. В основе - цены в одной из самых популярных в Павлодаре сетей супермаркетов.

Новый год у многих людей ассоциируется именно с оливье. Его ингредиенты просты и есть на кухне у каждой хозяйки.

На один килограмм оливье понадобятся вареные овощи в граммах: 250 - картофеля, 120 - моркови. А также четыре отварных яйца, 90 граммов маринованных огурцов, 140 граммов консервированного горошка и 300 граммов колбасы. Классический оливье в советское время готовили только с вареной колбасой, желательно докторской.

Заправляется он традиционно майонезом, но его не стали добавлять в общий вес блюда. Не стоит забывать о соли, черном перце и зелени.

Как правило, все салаты порционно подают по сто граммов, но оливье тяжелый, его может быть в порции больше - 130-150 граммов.

Самым дорогим ингредиентом на этот объем стала докторская колбаса - 350 тенге. Еще в 273 тенге обойдется зеленый горошек, 236 - яйца, 109 тенге - маринованные огурцы и 300 тенге - майонез. На картофель и морковь понадобится 70 и 13 тенге соответственно. Итого 1351 тенге за домашний оливье против 2550 тенге в супермаркете.

Зеленый горошек можно заменить консервированной кукурузой или отварной фасолью. Последняя удешевит салат.

Вместо колбасы можно положить вареное или запеченное куриное мясо, индейку, говядину, телятину, нежирную свинину.

Заправлять блюдо майонезом следует непосредственно перед подачей на стол. Специалисты советуют не оставлять заправленный салат стоять всю ночь на новогоднем столе, лучше убрать его в холодильник.

Ранее стало известно, что определенный набор "новогодних" продуктов питания за год подорожал на 9% с учетом акционных товаров и на 16,3%, если не брать в учет скидки. Наибольший рост цен отмечен на мандарины, некоторые конфеты и подсолнечное масло.

При этом за последний год социально значимые продовольственные товары в среднем подорожали всего лишь на 1,3%. Этот показатель оказался самым низким за последние 10 лет. В Министерстве торговли отметили, что такой ситуации удалось добиться путем усиления госконтроля за ростом цен на основные продукты питания.