Инвестиция в будущее: женщины освоили новую профессию в колонии Карагандинской области
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В рамках проекта "Моя первая профессия" осужденные женщины из учреждения №32 освоили основы маникюра. Занятия провели мастера из Караганды, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в рамках масштабного проекта "Моя первая профессия" осужденные женщины активно осваивали востребованные профессии. Занятия по маникюру, прошедшие 24 декабря 2024 года в учреждении № 32, стали ярким тому подтверждением.
Осужденные с энтузиазмом погрузились в мир красоты и стиля. Под руководством опытных мастеров Караганды Дианы Комаровой и Марии Четвертухиной женщины освоили базовые техники маникюра, научились работать с различными инструментами и материалами, а также получили знания о гигиене и безопасности в работе.
Практические занятия включали отработку различных техник, включая классический маникюр.
В МВД отметили, что курсы по маникюру - это актуальное и перспективное направление. Это инвестиция в будущее, возможность получить стартовый капитал для успешной карьеры, определиться с профессией и приобрести ценные навыки, которые помогут как в учреждении, так и за его пределами после освобождения.
Участницам были вручены сертификаты об окончании курсов маникюра.
Ранее сообщалось, что актюбинских предпринимателей призвали открывать цеха в исправительных учреждениях, чтобы улучшить ситуацию с трудоустройством осужденных.
Помимо этого, в живописных местах района Теренколь Павлодарской области прошел уникальный турнир по рыбалке, организованный для осужденных службой пробации.
Также стало известно, что осужденные РГУ "Учреждение №31" КУИС МВД РК обучались изготовлению гипсовых изделий на практикуме, что может помочь им в будущем начать собственный бизнес.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2207270-investiciya-v-budushchee-zhenshchiny-osvoili-novuyu-professiyu-v-kolonii-karagandinskoy-oblasti/