40-летний житель Шахтинска впервые в жизни получил удостоверение личности

В Карагандинской области сотрудники миграционной службы Шахтинска помогли местному жителю впервые получить удостоверение личности. Это стало важным событием для всей его семьи, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в канун Нового года сотрудники миграционной службы ОП Шахтинска сделали особенный подарок одному из жителей города.

40-летний мужчина впервые в жизни получил удостоверение личности, что стало важным событием не только для него, но и для всей его семьи.

Миграционная служба Карагандинской области активно работает над решением проблем лиц с неопределенным правовым статусом. Это направление деятельности имеет огромное значение для улучшения миграционного контроля, учета населения и социальной интеграции граждан.

В 2024-м году миграционная служба добилась значительных результатов: из 22-х дел, переданных на рассмотрение, 14 человек получили статус гражданина Республики Казахстан и были документированы.

Этот успех подтверждает высокий профессионализм и настойчивость сотрудников, которые помогают людям преодолеть такие барьеры, как недостаток информации, страх перед властями и финансовые трудности.

Особенно трогательным стал случай жителя Шахтинска, который долгие годы оставался без документов. Благодаря помощи полицейских был собран необходимый пакет документов, оформлены все формальности, и, наконец, мужчина получил удостоверение личности.

Этот момент открыл перед ним новые возможности: от легального трудоустройства до полноценного участия в жизни общества.

В МВД напомнили, что работа миграционной службы в этом направлении не только улучшает безопасность и порядок в регионе, но и дарит людям шанс начать новую жизнь.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области с 1 июля этого года выявили 56 человек без документов. Девять из них уже смогли их оформить.

Также мы писали о том, что Казахстане проходит кампания оказания помощи жителям страны, которые не имеют каких-либо документов, удостоверяющих личность.

А в Павлодарской области в 2024 году обнаружили 12 человек, живущих с паспортами СССР образца 1974 года. Им выдали новые удостоверяющие личность документы.