Движение на центральном проспекте Актобе ограничат из-за новогодних мероприятий

На проспекте Абылкайыр хана в Актобе ограничат движение транспорта 31 декабря с 19:00 из-за новогодних мероприятий, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в связи с проведением новогодних мероприятий 31 декабря 2024 года с 19:00 до 02:00 1 января 2025 года на проспекте Абылкайыр хана, на участке от улицы Г. Жубановой до улицы М. Маметовой, будет ограничено движение для всех видов транспорта.

В акимате попросили граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области в новогоднюю ночь ожидаются снег, метель и гололед, а в начале января возможен дождь. Температура будет варьироваться от 0 до -6 градусов.

Также стало известно, что в Актобе новогодние праздники отметят ярким парадом, театрализованной программой и праздничным салютом. Жителей города ждут концерты на нескольких городских площадках.