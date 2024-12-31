Экибастузцев пригласили встретить Новый год на центральной площади (видео)

Новый 2025 год в Экибастузе можно встретить на площади "Казахстан", где зрителям покажут специальную праздничную программу, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщается в официальном аккаунте акимата в Instagram, жителей и гостей Экибастуза приглашают 31 декабря в 23.30 вместе встретить Новый год на центральной площади "Казахстан".

Там пройдет праздничная программа со звездами местной эстрады, среди которых Серик Мусалимов, Куат Кудайкулов и другие. А также состоится праздничная дискотека. Для пришедших приготовили угощения и горячий чай.

Ранее стало известно, что на центральной площади Павлодара в новогоднюю ночь состоится праздничный концерт, где выступят артисты города, а также пройдут викторины и дискотека. Красочным завершением программы станет фейерверк.

А в Актобе Новый год отметят ярким парадом, театрализованной программой и праздничным салютом. Жителей города ждут концерты на нескольких площадках. Дед Мороз и Снегурочка будут поздравлять актюбинцев даже в автобусах.