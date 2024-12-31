Актюбинцы пожаловались на открытый люк посреди улицы (видео)
Опубликовано:
Жители Актобе пожаловались на открытый люк на одной из улиц города, который может представлять опасность для окружающих. Представители "Актобе Су" пообещали принять меры, передает NUR.KZ.
Граждане в Instagram-паблике Zello Aktobe опубликовали видео, на котором продемонстрирован открытый люк.
"Пересечение Тауелсиздик и Мустафа Шокая - открытый колодец (люк), перед 103", - говорится в подписи к видео.
В компании "Актобе Су" сообщили, что данный объект не состоит на балансе организации.
"Специалистами АО "Aqtobe su-energy group” был обследован указанный колодец, установили знак. При обследовании было установлено, что данный колодец ливневой канализации и на балансе нашего предприятия не состоит.
Дополнительно сообщаем, что нами было направлено предписание владельцу данного колодца для устранения замечаний", - пояснили в организации.
Ранее жители Актобе пожаловались на оставленный котлован на перекрестке улиц Жанкожа батыра и Некрасова, автомобилисты вынуждены выезжать на встречную полосу.
Также сообщалось, что актюбинцы обеспокоены незавершенными работами на проспекте Жубановых в районе остановки Сатпаева. Отдел жилищно-коммунального хозяйства пообещал продолжить реализацию проекта.
А в Караганде мусоровоз провалился в открытый люк, что привело к повреждению техники. Инцидент произошел на проспекте Абдирова.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2207252-aktyubincy-pozhalovalis-na-otkrytyy-lyuk-posredi-ulicy-video/