Актюбинцы пожаловались на открытый люк посреди улицы (видео)

Жители Актобе пожаловались на открытый люк на одной из улиц города, который может представлять опасность для окружающих. Представители "Актобе Су" пообещали принять меры, передает NUR.KZ.

Граждане в Instagram-паблике Zello Aktobe опубликовали видео, на котором продемонстрирован открытый люк.

"Пересечение Тауелсиздик и Мустафа Шокая - открытый колодец (люк), перед 103", - говорится в подписи к видео.

В компании "Актобе Су" сообщили, что данный объект не состоит на балансе организации.

"Специалистами АО "Aqtobe su-energy group” был обследован указанный колодец, установили знак. При обследовании было установлено, что данный колодец ливневой канализации и на балансе нашего предприятия не состоит.

Дополнительно сообщаем, что нами было направлено предписание владельцу данного колодца для устранения замечаний", - пояснили в организации.

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Также сообщалось, что актюбинцы обеспокоены незавершенными работами на проспекте Жубановых в районе остановки Сатпаева. Отдел жилищно-коммунального хозяйства пообещал продолжить реализацию проекта.

А в Караганде мусоровоз провалился в открытый люк, что привело к повреждению техники. Инцидент произошел на проспекте Абдирова.