Автолюбителей сразу нескольких регионов Казахстана предупредили в "КазАвтоЖоле"

Водителей в 10 регионах Казахстана предупреждают о неблагоприятных погодных условиях и соблюдении правил безопасности на дорогах, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "КН "КазАвтоЖол".

"31 декабря 2024 года в Алматинской, Актюбинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях, в области Абай и Жетiсу местами ожидается снег.

В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее синоптики рассказывали, какая погода ожидается в регионах страны во вторник, 31 декабря, и ждать ли казахстанцам непогоды в новогоднюю ночь.

Также сообщалось, что в первые дни января в Казахстане синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды. Так, 31 декабря в горных районах юга, юго-востока страны прогнозируются сильные осадки (дождь, снег). По Казахстану ожидается усиление ветра, туман.

1-2 января сильный порывистый ветер, на западе, юго-западе, в южных, юго-восточных регионах республики - осадки (дождь, снег), гололед.

До этого в "Казгидромете" опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на зиму - с декабря 2024 года по февраль 2025-го.