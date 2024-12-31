Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Автолюбителей сразу нескольких регионов Казахстана предупредили в "КазАвтоЖоле"

Опубликовано:

Метель на трассе
Метель на трассе. Иллюстративное фото: pexels.com

Водителей в 10 регионах Казахстана предупреждают о неблагоприятных погодных условиях и соблюдении правил безопасности на дорогах, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "КН "КазАвтоЖол".

"31 декабря 2024 года в Алматинской, Актюбинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях, в области Абай и Жетiсу местами ожидается снег.

В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее синоптики рассказывали, какая погода ожидается в регионах страны во вторник, 31 декабря, и ждать ли казахстанцам непогоды в новогоднюю ночь.

Также сообщалось, что в первые дни января в Казахстане синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды. Так, 31 декабря в горных районах юга, юго-востока страны прогнозируются сильные осадки (дождь, снег). По Казахстану ожидается усиление ветра, туман.

1-2 января сильный порывистый ветер, на западе, юго-западе, в южных, юго-восточных регионах республики - осадки (дождь, снег), гололед.

До этого в "Казгидромете" опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на зиму - с декабря 2024 года по февраль 2025-го.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2207163-avtolyubiteley-srazu-neskolkih-regionov-kazahstana-predupredili-v-kazavtozhole/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie