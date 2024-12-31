Сотрудникам автопарка хотят повысить зарплату в Караганде

В 2024 году автопарк №3 перевез более 64 миллионов пассажиров и планирует модернизацию с закупкой новых автобусов в 2025 году, передает NUR.KZ со ссылкой на организацию.

Как сообщается в официальном Telegram-канале автопарка, уходящий 2024 год был наполнен важными событиями.

1 июня увеличился тариф на проезд в городских и пригородных маршрутах. С 5 сентября начал действовать бесплатный проезд для детей в возрасте от 7 до 18 лет в Темиртау.

За 2024 год автобусы автопарка перевезли более 64 миллионов пассажиров. Общий пробег автобусов превысил 53 миллиона километров. Регулярность движения по городским маршрутам составила 98,9%, а по пригородным - 94,1%.

В организации добавили, что в 2025 году автопарк № 3 планирует закупить около 50 новых автобусов, повысить зарплаты сотрудникам и провести модернизацию производственно-технической базы.

Также подчеркивается, что работа по улучшению качества обслуживания пассажиров будет продолжена.

Ранее о развитии общественного транспорта и дорожной инфраструктуры в Астане на брифинге в СЦК рассказал аким города Женис Касымбек.

Также сообщалось, что на День города в Темиртау протестировали новый трамвай, до конца года планировался запуск регулярного сообщения.

Помимо этого, в Таразе были введены в эксплуатацию 15 новых автобусов. В торжественном мероприятии принял участие аким города Бакытжан Орынбеков, который вручил ключи от транспорта водителям автобусов ТОО "Аулиеататранспасс".