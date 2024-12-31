Магнитная буря ожидается на Земле перед Новым годом

Выброс плазмы придет к орбите Земли 31 декабря - это может вызвать северные сияния. Ожидаются два выброса: утром и вечером, передает NUR.KZ со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Первый выброс ожидается около 10 утра по времени Астаны, второй - около 18 часов. Выставлена высокая вероятность полярных сияний в предновогодние часы.

"Оба выброса умеренной силы, поэтому рекордных бурь не будет, но предварительно ожидается довольно сильное воздействие на уровне G2-G3 (по 5-балльной шкале)", - заявили исследователи.

Согласно расчетам, выбросы массы от взрыва 29 декабря придут к Земле в середине дня 31 декабря, вызвав полярные сияния, которые могут наблюдаться, в том числе в новогоднюю ночь.

За прошедшие сутки также были зафиксированы новые выбросы.

Согласно информации Британской энциклопедии, геомагнитная буря - возмущение верхней атмосферы Земли, вызванное корональными выбросами массы, то есть крупными извержениями из внешней атмосферы Солнца, или короны.

Материал, связанный с этими выбросами, состоит в основном из протонов и электронов с энергией в несколько тысяч электронвольт. Этот материал, называемый плазмой, движется через межпланетную среду со скоростями от 10 км в секунду до более 2000 км в секунду, так что выброшенный материал достигает Земли примерно за 21 час.