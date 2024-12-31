Дождь привел к дорожному коллапсу в Кызылординской области
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Настоящий коллапс случился на республиканской трассе в Кызылординской области – из-за дождя и мороза дорога буквально превратилась в каток, передает сайт телеканала КТК.
Как отмечает телеканал, после прошедшего дождя и ударившего за ним мороза дорога стала как стекло. Машины на участке в несколько сотен километров теряли управление. Их буквально сносило в кювет, не помогали даже зимние шипы и "липучки".
Около 300 километров трассы Самара – Шымкент оказались под коркой льда вечером 29 декабря. В регионе прошел дождь, который усугубил мороз. Легковые и грузовые машины на участке от Шиелинского района до Байконыра становились буквально неуправляемыми.
В итоге произошли четыре аварии, а в кювет улетели шесть легковых и пять грузовых авто.
Полицейские в экстренном порядке закрыли трассу и почти до утра с сопровождением вывозили водителей из опасной зоны.
"Работа патрульных полицейских была переведена на усиленный режим. В результате получили помощь 2602 пассажира, свыше 1356 пассажирских, грузовых и легковых автомашин.
Из-за гололеда произошло четыре ДТП. Пострадавших нет. Уже сегодня в 4:30 утра движения на участке восстановлено", – проинформировал заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Кызылординской области Муратбек Манатов.
Источник: КТК
Как обезопасить себя во время гололеда
В связи с выпадением осадков и заморозками на земле может образоваться гололед. Из-за него на дорогах возрастают риски ДТП, а пешеходы могут получить ушибы, вывихи или переломы, поскользнувшись на тонкой ледяной корке. Правила безопасности в таких погодных условиях приводятся на сайте egov.kz.
При гололеде необходимо:
- Подготовить малоскользящую обувь без каблуков или на низком широком каблуке. Также можно прикрепить на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву – лейкопластырь или изоляционную ленту;
- Передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;
- Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
- Обходить места, покрытые льдом, а если это невозможно – идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;
- При движении не стоит торопиться (например, догонять отходящий автобус).
При получении травмы важно как можно скорее обратиться в травматологический пункт или пункт неотложной медицинской помощи.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2207060-dozhd-privel-k-dorozhnomu-kollapsu-v-kyzylordinskoy-oblasti-video/