Дождь привел к дорожному коллапсу в Кызылординской области

Настоящий коллапс случился на республиканской трассе в Кызылординской области – из-за дождя и мороза дорога буквально превратилась в каток, передает сайт телеканала КТК.

Как отмечает телеканал, после прошедшего дождя и ударившего за ним мороза дорога стала как стекло. Машины на участке в несколько сотен километров теряли управление. Их буквально сносило в кювет, не помогали даже зимние шипы и "липучки".

Около 300 километров трассы Самара – Шымкент оказались под коркой льда вечером 29 декабря. В регионе прошел дождь, который усугубил мороз. Легковые и грузовые машины на участке от Шиелинского района до Байконыра становились буквально неуправляемыми.

В итоге произошли четыре аварии, а в кювет улетели шесть легковых и пять грузовых авто.

Полицейские в экстренном порядке закрыли трассу и почти до утра с сопровождением вывозили водителей из опасной зоны.

"Работа патрульных полицейских была переведена на усиленный режим. В результате получили помощь 2602 пассажира, свыше 1356 пассажирских, грузовых и легковых автомашин.

Из-за гололеда произошло четыре ДТП. Пострадавших нет. Уже сегодня в 4:30 утра движения на участке восстановлено", – проинформировал заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Кызылординской области Муратбек Манатов.

Источник: КТК

Как обезопасить себя во время гололеда

В связи с выпадением осадков и заморозками на земле может образоваться гололед. Из-за него на дорогах возрастают риски ДТП, а пешеходы могут получить ушибы, вывихи или переломы, поскользнувшись на тонкой ледяной корке. Правила безопасности в таких погодных условиях приводятся на сайте egov.kz.

При гололеде необходимо:

Подготовить малоскользящую обувь без каблуков или на низком широком каблуке. Также можно прикрепить на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву – лейкопластырь или изоляционную ленту;

Передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

Обходить места, покрытые льдом, а если это невозможно – идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;

При движении не стоит торопиться (например, догонять отходящий автобус).

При получении травмы важно как можно скорее обратиться в травматологический пункт или пункт неотложной медицинской помощи.