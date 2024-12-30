Реаниматолог из Павлодара спас женщину на рейсе Ташкент-Астана (видео)

Экстренный случай произошел в самолете узбекских авиалиний - во время выполнения рейса Ташкент-Астана одной из пассажирок потребовалась помощь. Ее спас врач из Павлодара.

Информацию о произошедшем сообщил блогер Денис Денски в своем профиле в Instagram. Инцидент произошел 29 декабря.

По его словам, женщине стало плохо. По этой причине пилот принял решение развернуть самолет на полпути и отправиться обратно в Ташкент.

К счастью, на борту оказался врач, который экстренно смог оказать первую помощь.

Как сообщили в Минздраве РК, тем самым врачом оказался врач-анестезиолог-реаниматолог из Павлодара Мурат Сулейменов.

"Благодаря слаженной работе экипажа и профессионализму Мурата Сулейменова состояние женщины значительно улучшилось, и она смогла продолжить свой путь", - сообщили в ведомстве.

По информации министерства, Сулейменов работает врачом-анестезиологом в Павлодарской железнодорожной больнице, имеет высшую квалификационную категорию и 28 лет стажа работы.

Напомним, похожий случай произошел в октябре текущего года - заведующий отделением хирургии в горбольнице №7 Алматы, профессор Муса Сахипов помог пассажиру, которому стало плохо во время полета.

Как оказалось, сразу после взлета рейса "Уральск - Алматы" стало плохо одному из пассажиров - мужчина кратковременно потерял сознание, упал, ударился очень сильно головой.

К счастью, в реанимации пассажир не нуждался.