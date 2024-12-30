Снесенную фурой летом остановку не восстановили до сих пор в Актобе

На улице Оспанова в Актобе остановочный павильон, поврежденный летом, пока не восстановили. Его обещают вернуть на место после завершения дорожных работ, передает "Диапазон".

Жители Актобе пожаловались, что на улице Оспанова летом была повреждена остановка, а осенью павильон полностью демонтировали.

"На улице Оспанова сломали остановку еще летом, осенью ее демонтировали. Теперь там павильона просто нет. Будет ли он?" - задались вопросом граждане.

Представитель компании "Атырауинжстрой-АИС" Саясат Бекжанулы сообщил, что остановка будет возвращена на место весной следующего года.

"Да, там была остановка, но фура, которая доставляла лоток для ремонта, сбила павильон. Мы вернем остановку на место, но, скорее всего, уже весной. Пока ремонт дороги на этой улице еще не сдали, это переходящий объект на следующий год", - рассказал Саясат Бекжанулы.

Ранее жители Актобе выразили недовольство новыми остановками, установленными зимой. По их мнению, конструкции не защищают от непогоды. Власти заявили, что павильоны соответствуют современным стандартам.

Помимо этого, актюбинцы были обеспокоены незавершенными работами на проспекте Жубановых в районе остановки Сатпаева. Отдел жилищно-коммунального хозяйства пообещал продолжить реализацию проекта.

Также сообщалось, что в Актобе после сноса остановочного павильона на "Спутнике" жители вынуждены прятаться от холода за ларьком, а кто-то даже поставил табуретку для удобства.