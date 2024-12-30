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Соединяющий два проспекта участок дороги перекроют 31 декабря в Алматы

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Вид на Алматы зимой
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Алматы 31 декабря с утра будет перекрыт участок улицы от проспекта Назарбаева до проспекта Абылай хана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

"В связи с подготовительными работами к праздничному мероприятию 31 декабря с 8:00 улица Толе би от проспекта Назарбаева до проспекта Абылай хана будет полностью перекрыта. Движение будет восстановлено после завершения новогоднего концерта, 1 января 2025 года, к 2:00", - говорится в сообщении акимата Алматы.

Горожан просят отнестись с пониманием к ситуации и заблаговременно строить маршруты.

Также, по данным акимата, 30 декабря на площади Астана с 17:00 до 18:30 пройдет цирковое шоу - эквилибристы продемонстрируют свое мастерство, выполняя захватывающие трюки, а жонглеры покажут виртуозное владение мячами, булавами и кольцами.

Сообщается, что кульминацией программы станет зрелищное фаер-шоу. Далее с 18:30 до 20:00 на сцене выступит популярная этно-рок-группа "Ұлытау", а также артисты театра традиционного искусства "Алатау".

Также 30 декабря с 18:30 до 20:00 на площади Абая артисты театра кукол представят праздничную программу, полную ярких эмоций и новогоднего волшебства. Главными героями вечера станут Дед Мороз, Снегурочка, веселые снеговики и ростовые куклы, которые вовлекут гостей в увлекательные игры, танцы и флешмобы.

"31 декабря в Алматы состоится два грандиозных концерта с участием звезд эстрады. На площади Абая с 19: 00 до 21:00 состоится концерт с участием таких артистов, как Беркут, Акбота-Нур, Газизхан Шекербек, Диана Исмаил, Кенжебек Жанабилов и других артистов.

На площади "Астана" концерт начнется в 21:00 и завершится 1 января 2025 года в 01:00. Фейерверк будет запущен в полночь", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в трех локациях Астаны пройдут праздничные мероприятия.

31 декабря с 21:00 до 02:00, по данным акимата, на территории монумента "Қазақ елі" и площадке ЭКСПО пройдут новогодние праздничные концерты для жителей и гостей города с участием звезд казахстанской эстрады и творческих коллективов.

Также завтра в столице в 00:00 запустят праздничный новогодний салют, организованный за счет спонсорских средств. Фейерверки будут запущены с двух локаций: Ботанический сад и территория, прилегающая к мосту "Атырау". На каждой локации будет произведено порядка 2,5 тыс. выстрелов.

А в Актобе новогодние праздники отметят ярким парадом, театрализованной программой и праздничным салютом. Жителей города ждут концерты на нескольких городских площадках.

Добавим, как гласит закон "О праздниках в Республике Казахстан", 1 и 2 января — государственные праздники, посвященные встрече Нового года. В соответствии с п. 5 праздничные дни считаются нерабочими.

В ноябре в Министерстве труда и соцзащиты сообщили, что в 2025 году выходной день с воскресенья, 5 января переносится на пятницу, 3 января.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2206880-soedinyayushchiy-dva-prospekta-uchastok-dorogi-perekroyut-31-dekabrya-v-almaty/

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