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Шоу-программа, парад и салют: как будут отмечать Новый год в Актобе

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Салют
Салют. Иллюстративное фото: pexels.com

В Актобе новогодние праздники отметят ярким парадом, театрализованной программой и праздничным салютом. Жителей города ждут концерты на нескольких городских площадках, передает "Диапазон".

В городском акимате сообщили, что 30-31 декабря в Актобе пройдет новогодний парад. Дед Мороз и Снегурочка будут поздравлять актюбинцев в автобусах.

31 декабря в 21:00 возле главной елки у Стелы благодарности казахскому народу начнется большой концерт и театрализованная программа. В полночь с Новым 2025 годом жителей поздравит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а в 00:10 часов - аким области Асхат Шахаров.

После поздравлений актюбинцев ждет салют, который продлится 10 минут. Новогодняя шоу-программа продолжится до часу ночи.

Кроме того, 31 декабря концерты пройдут и на других площадках города с 20:00 до 22:00: Жекпе-жек сарайы, Ретро-парк, городской Дом культуры, Курайлинский Дом культуры, Дом культуры в жилом массиве Кенеса Нокина, Саздинский Дом культуры, парк Авиатор и жилой массив Есет батыра.

Ранее сообщалось, что в Актобе не будут выделять бюджетные средства на новогоднее украшение города - в этом году оформление проводилось с использованием прошлогодних елок и украшений.

Также напомним, что для казахстанцев 2025 год начнется с длительных выходных дней. Площади, парки и учреждения станут местами для активного проведения досуга. Отдых на праздники обеспечит перенос рабочих дней.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2206857-shou-programma-parad-i-salyut-kak-budut-otmechat-novyy-god-v-aktobe/

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