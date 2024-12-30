Где в Астане запустят салюты в новогоднюю ночь, рассказали в акимате

В этом году 31 декабря астанчан ждет новогодний салют. Фейерверки будут запущены с двух локаций, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

"В Астане 31 декабря в 00:00 запустят праздничный новогодний салют, организованный за счет спонсорских средств. Фейерверки будут запущены с двух локаций: Ботанический сад и территория, прилегающая к мосту "Атырау". На каждой локации будет произведено порядка 2,5 тыс. выстрелов", - говорится в сообщении акимата.

31 декабря днем в восьми локациях Астаны состоятся праздничные новогодние концерты с участием звезд казахстанской эстрады и творческих коллективов.

В районе Алматы на территории Дворца школьников по проспекту Тауелсиздик, в районе Байконыр, на территории парка "Ататюрк", в районе Нура в Центральном парке и в парке "Коктал" района Сарыарка с 12:00 до 13:30 состоятся праздничные концертные программы.

В районе Сарайшык в жилом массиве "Промышленный" новогодняя программа будет проходить с 13:00 до 14:30.

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в трех локациях города пройдут праздничные мероприятия.

31 декабря с 21:00 до 02:00 на городской площади (перед акиматом города), на территории монумента "Қазақ елі" и площадки ЭКСПО пройдут новогодние праздничные концерты для жителей и гостей города с участием звезд казахстанской эстрады и творческих коллективов.

Сообщается, что в мероприятиях примут участие звезды отечественной эстрады Алмас Кишкенбаев, Аyree, Еркеш Хасен, Бейбит Корган, Кайрат Баекенов, Зарина Омарова, Ильхан Ихсан, Курмаш Махан, Маржан Арапбаева, Алишер Каримов, группы Заман и Меломен, и другие артисты.

Недавно аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что 31 декабря в столице планируется новогодний салют.

Добавим, как гласит закон "О праздниках в Республике Казахстан", 1 и 2 января — государственные праздники, посвященные встрече Нового года. В соответствии с п. 5 праздничные дни считаются нерабочими.

В ноябре в Министерстве труда и соцзащиты сообщили, что в 2025 году выходной день с воскресенья, 5 января переносится на пятницу, 3 января.