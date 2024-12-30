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Как провести предновогодний период без переживаний, рассказали алматинские врачи

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Мужчина сидит перед ноутбуком
Стресс. Иллюстративное фото: pixabay.com

Алматинские врачи-психологи рассказали, как избежать стрессов в предновогодний период, которые могут возникать из-за множества важных дел, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ГКБ№7.

С приближением Нового года многие сталкиваются с тревогой и давлением: завершить рабочие проекты, подготовить подарки, организовать праздник. Как провести этот период гармонично и без излишних переживаний, рассказала врач.

"Оставьте себе время для отдыха. Не забывайте о себе. Примите ванну, посмотрите любимый фильм, сходите на прогулку. Забота о себе — это не эгоизм, а необходимое условие для сохранения внутреннего баланса",- советует врач-психолог поликлиники ГКБ №7 Дана Мамлеева.

Она рекомендует общаться и встречаться с близкими людьми.

"Коммуникация помогает снизить уровень стресса и избежать недоразумений. Попробуйте использовать семейные игры или совместное приготовление блюд, чтобы сблизиться. Попробуйте плавно внедрить в свою рутину полезные привычки. Маленькие шаги, такие как утренние прогулки или 10 минут медитации, могут привести к большим изменениям. Заведите дневник привычек, чтобы отслеживать прогресс",- добавляет Мамлеева.

Врач-психолог поликлиники ГКБ №7 Салтанат Таракова рекомендует научиться пользоваться правилом трех "Р": расслаблять тело, регулировать эмоции, радоваться жизни.

По ее словам дыхательные упражнения помогают получить опыт эффективного самоуспокоения. Базовая дыхательная методика помогает справляться с напряжением и тревогой.

"Сделайте глубокий вдох на 5-6 секунд, задержите дыхание на 2-3 секунды, а затем медленно выдыхайте в течение 9-10 секунд. Это снижает уровень стресса и помогает переключиться на позитивный настрой",- заключила психолог.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2206779-kak-provesti-prednovogodniy-period-bez-perezhivaniy-rasskazali-almatinskie-vrachi/

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