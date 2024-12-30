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Жителей Темиртау позвали на дискотеку в новогоднюю ночь

Опубликовано:

Руки, дискотека, концерт
Дискотека. Иллюстративное фото: pixabay.com

Новогодняя дискотека в сквере Бирлик в Темиртау пройдет 1 января с 01:00 до 03:00. Гостей ждут музыка, танцы и праздничная атмосфера, передает NUR.KZ со ссылкой на городской парк.

Как сообщается на официальной странице парка в Instagram, новогодняя дискотека в сквере Бирлик пройдет в ночь с 31 декабря на 1 января: с 01:00 до 03:00 часов. Вход на мероприятие свободный.

В организации рассказали, что жителей и гостей города ждут яркая музыка и танцы, а также атмосфера праздника и веселья.

"Возможность встретить Новый год с друзьями и зарядиться хорошим настроением! Проведи новогоднюю ночь незабываемо! Мы ждем именно тебя!" - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Темиртау ежедневно проходят праздничные мероприятия в честь Нового года, включая детские представления, дискотеки и театральные постановки.

Также стало известно, что в Караганде и Темиртау с 20 декабря по 7 января можно будет посетить новогодние утренники с участием сказочных героев, спектакли и театральные квесты для детей разного возраста.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2206755-zhiteley-temirtau-pozvali-na-diskoteku-v-novogodnyuyu-noch/

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