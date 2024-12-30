Проблема возникла у прилетевшего из Баку в Актау самолета

В аэропорту Актау у прилетевшего из столицы Азербайджана самолета возникла проблема с шасси, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Министерство транспорта РК.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в аэропорту Актау аэродромными и наземными службами аэропорта проведены работы по буксировке воздушного судна с взлетно-посадочной полосы.

"Посадка была в штатном режиме, после посадки у воздушного судна возникла проблема с носовой стойкой (маршрут "Баку-Актау"). Пассажиров на борту не было", – рассказали в Минтрансе.

В ведомстве добавили, что аэропорт Актау открыт и работает в штатном режиме.

Напомним, на прошлой неделе близ Актау близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

А в воскресенье, 29 декабря, Boeing 737 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее. На борту находился 181 человек, включая 6 членов экипажа.

Позже стало известно, что все находившиеся на борту люди, за исключением двух спасенных, предположительно, погибли в авиакатастрофе.

Момент падения самолета попал на видео.