Аэропорт Алматы обратился к пассажирам с объявлением
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Международный аэропорт Алматы объявил об открытии второго пандуса для въезда в зону вылета на второй этаж, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
По информации пресс-службы, опубликованной в Telegram-канале, в аэропорту открывают второй пандус для въезда в зону вылета на 2 этаж.
"Въезд на территорию аэропорта осуществляется с улиц Майлина и Ахметова.
Второй пандус открыт для удобства пассажиров и гостей аэропорта, что обеспечит более быстрый и комфортный доступ к зоне вылета на втором этаже", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту Алматы открыли дополнительный заезд на пандус в зону вылета со стороны улицы Ахметова.
Отметим, что 1 июня состоялось открытие нового терминала в аэропорту Алматы. В этот же день там приветствовали пассажиров первого прибывшего рейса. Через две недели, 14 июня, туда полностью перенесли вылет и прилет всех международных рейсов.
16 июня новым главой аэропорта южной столицы стал Гокер Косе - его предшественник Эльп Эр Тунга Эрсой покинул должность.
В ноябре этого года президент аэропорта рассказывал, когда будет завершена реконструкция старого терминала.
А в декабре мы сообщали, что стоимость парковки в аэропорту Алматы изменится с 1 января 2025 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2206062-aeroport-almaty-obratilsya-k-passazhiram-s-obyavleniem/