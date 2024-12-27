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Аэропорт Алматы обратился к пассажирам с объявлением

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Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Международный аэропорт Алматы объявил об открытии второго пандуса для въезда в зону вылета на второй этаж, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

По информации пресс-службы, опубликованной в Telegram-канале, в аэропорту открывают второй пандус для въезда в зону вылета на 2 этаж.

"Въезд на территорию аэропорта осуществляется с улиц Майлина и Ахметова.

Второй пандус открыт для удобства пассажиров и гостей аэропорта, что обеспечит более быстрый и комфортный доступ к зоне вылета на втором этаже", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту Алматы открыли дополнительный заезд на пандус в зону вылета со стороны улицы Ахметова.

Отметим, что 1 июня состоялось открытие нового терминала в аэропорту Алматы. В этот же день там приветствовали пассажиров первого прибывшего рейса. Через две недели, 14 июня, туда полностью перенесли вылет и прилет всех международных рейсов.

16 июня новым главой аэропорта южной столицы стал Гокер Косе - его предшественник Эльп Эр Тунга Эрсой покинул должность.

В ноябре этого года президент аэропорта рассказывал, когда будет завершена реконструкция старого терминала.

А в декабре мы сообщали, что стоимость парковки в аэропорту Алматы изменится с 1 января 2025 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2206062-aeroport-almaty-obratilsya-k-passazhiram-s-obyavleniem/

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