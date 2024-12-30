"Хочу, чтобы ребенок жил": мальчик из Павлодара потерял слух на одно ухо из-за рака

8-летний Маргулан из Павлодара борется с онкологией, которая уже лишила его слуха на одно ухо. Мальчик перенес множество операций и химиотерапию, а теперь ему требуется обследование, передает NUR.KZ.

"У Маргулана с рождения не было изменений и отклонений в здоровье. Все прививки он получал своевременно, а медосмотр проходил ежегодно. Весной 2022 года сын начал жаловаться на боль в области левого уха.

Лор выписал медикаменты, но они не помогли. Через несколько месяцев я увидела в слуховом проходе левого уха нарост. Утром мы поехали в больницу, где нам дали направление на госпитализацию в экстренном порядке", - говорит мама мальчика, Амина Нугман.

В Павлодаре и в Астане Маргулану провели 10 операций в области уха. Однако после одной из них у мальчика вновь появилось образование, которое прогрессировало. Врачи сообщили, что необходимо шунтирование, но Амина отказалась от этой процедуры и решила везти сына на лечение в Турцию.

Там поставили точный диагноз - саркома - то есть рак; а также провели несколько операций и сообщили, что мальчику требуется длительное лечение. Кроме того, по результатам диагностики выяснилось, что левым ухом мальчик совершенно не слышит.

В ноябре этого года Маргулан и его мама после длительного лечения вернулись в Казахстан. Однако в феврале 2025 года им снова нужно лететь в Стамбул на обследование. Его стоимость и расходы перелет составляют около 2 000 000 тенге.

"Я из среднестатистической семьи. Разведена и не работаю из-за болезни ребенка. У нас нет возможности собрать большие средства. Вынуждена просить вас о помощи, потому что я хочу, чтобы мой ребенок жил и был здоров", - заключила мама.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 3043 6310

Halyk: 4405 6397 8624 7294

Карты привязаны к номеру: +7 705 594 97 10 Амина Н., мама (WhatsApp)