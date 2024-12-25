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Как будет работать ботсад Алматы в новогодние праздники

Опубликовано:

Ботанический сад Алматы
Ботанический сад Алматы. Фото: instagram.com/botsadkz

Сотрудники алматинского ботанического сада опубликовали в соцсети график работы на выходных. Ботанический сад будет закрыт для посещений 31 декабря, 1 и 2 января, передает NUR.KZ.

Информация появилась в Instagram-аккаунте ботанического сада.

"Уважаемые посетители! Поздравляем вас с наступающим новым годом и уведомляем о том, что Главный Ботанический сад будет закрыт для посещений 31 декабря, 1 и 2 января. С 3 января ждем вас снова в гости! Режим работы остается прежним: с 10:00 до 19:00, касса и вход - до 18:00", - говорится в публикации.

Напомним, в октябре, в связи с тем, что световой день стал короче, алматинский ботсад перешел на зимний график работы. В летнее время ботанический сад работает с 09:00 до 21:00, касса и вход - до 20:00.

Добавим, в мае этого года Ботанический сад Алматы заявил о критической ситуации в связи с проблемной реконструкцией оранжереи. В администрации сообщали, что подрядчик приступил к ее реконструкции в 2022 году, но ближе к концу 2022 года приостановил строительные работы, требуя увеличения сметной стоимости строительства в связи с увеличением стоимости строительных материалов.

На официальном сайте алматинского ботсада говорится, что он является особо охраняемой природной территорией республиканского значения со статусом природоохранной и научной организации, предназначенная для проведения исследований и научных разработок по охране, защите, воспроизводству и использованию растительного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2204582-kak-budet-rabotat-botanicheskiy-sad-v-almaty-v-novogodnie-prazdniki/

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