Новый энергоблок устанавливают на ТЭЦ-3 в Караганде

На ТЭЦ-3 Караганды начался масштабный проект по установке нового энергоблока, который позволит увеличить мощность станции и обеспечить надежное энергоснабжение региона, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, на ТЭЦ-3 Караганды стартовал масштабный проект расширения.

До 2028 года планируется установить новый энергоблок. Увеличение мощности крайне актуально, так как город активно застраивается. Был разработан план для обеспечения надежного энергоснабжения региона и удовлетворения растущих потребностей в тепловой и электрической энергии.

Расширение ТЭЦ-3 - один из пунктов этой стратегии. Проект ТОО "Караганда Энергоцентр", которое входит в группу компаний "Казахстанские коммунальные системы", реализуется при поддержке акимата Карагандинской области. Для финансирования заключен контракт с Евразийским банком развития.

"Предприятие взяло на себя обязательства перед Министерством энергетики РК по дальнейшему расширению мощности ТЭЦ-3.

Подписано инвестиционное соглашение о реализации проекта по установке дополнительного энергоблока. Ввод нового оборудования - котлоагрегата и турбины - увеличит электрическую мощность станции на 140 МВт и тепловую мощность на 180 Гкал/ч", - отметили в ТОО "Караганда Энергоцентр".

При проектировании нового энергоблока предусмотрены передовые решения. Новый котлоагрегат будет оснащен современным экологическим оборудованием, что позволит снизить загрязнение окружающей среды. Кроме того, проект создаст 55 новых рабочих мест.

"Расширение ТЭЦ-3 - это не просто инвестиция в энергетику, это вклад в будущее региона и благополучие его жителей.

Благодаря установке нового энергоблока мы не только усиливаем энергоснабжение Карагандинской области, но и работаем в плане повышения экологических стандартов производства. Кроме того, проект предусматривает увеличение рабочих мест", - говорит генеральный директор ТОО "Казахстанские коммунальные системы" Сабыргали Идрисов.

Это не первый проект по расширению станции. В 2012 году была введена новая турбина, а в 2016-м - энергоблок. Но с каждым годом дефицит тепловой мощности растет. Решение этой проблемы не терпит отлагательств.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области началось строительство первой ветроэлектростанции мощностью 150 МВт. Реализация проекта позволит обеспечить регион чистой энергией и создать рабочие места.

А 29 августа между ТОО "Кокшетауская ТЭЦ" и ООО "ИНТЕР РАО-Экспорт" был подписан документ по строительству ТЭЦ в городе Кокшетау.