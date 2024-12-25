Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстан вошел в топ-10 стран по индексу оказания онлайн-услуг

Опубликовано:

Ноутбук с открытым сайтом электронного правительства
Ноутбук. Иллюстративное фото: ortcom.kz

Организация Объединенных Наций включила Казахстан топ-25 стран по уровню развития электронного правительства и в топ-10 по индексу онлайн-услуг, передает телеканал 24KZ.

За первые полгода 2024-го в Казахстане экспортированы IT-услуг на 305 млн долларов.

По данным телеканала, ООН в этом году оценила РК как страну с высоким уровнем цифровизации. Казахстан вошел в топ-25 стран по уровню развития электронного правительства. Наша страна на 24-м месте среди 193 государств.

А по одному из главных показателей рейтинга — индексу онлайн-услуг — Казахстан вошел в десятку, немного отстав от Японии — одной из самых технологичных стран мира.

Лучший результат в СНГ после Казахстана — у Армении, 53-е место. На 56-м месте — Россия. На 59-м — Узбекистан, на 89-м — Кыргызстан.

Открывает рейтинг Южная Корея с наивысшим из возможных индексом 1, а замыкает Эритрея с индексом 0.

Сегодня в Казахстане онлайн можно, к примеру, подать заявление на регистрацию брака, смену документов, водительских прав, налоговые и другие декларации, оформление недвижимости. Можно также открыть бизнес и получить другие различные услуги.

Платформа «Электронного правительства» непрерывно совершенствуется и переходит к своей третьей версии. Новый eGov станет значительно стабильнее и удобнее, в том числе с помощью применения технологий ИИ, обещают в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.  

К слову, как сообщает телеканал, за 5 лет объем экспорта IT-услуг из Казахстана вырос в 20 раз — с 30 млн до почти 600 млн долларов. Если в прошлом году продано услуг на 529 млн долларов, то только за первые полгода этого года — на 305 млн.

Основные экспортируемые продукты — это Smart Data Ukimet, Smart Bridge и Gov.kz. IT-услуги Казахстан продает в 86 стран. Ключевыми направлениями экспорта являются Россия, Ирландия, Мексика, США и Сингапур.

Облегчают выход на зарубежные рынки различные акселерационные программы. Кроме того, Казахстан является лидером региона по объему заключенных венчурных сделок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2204442-kazahstan-voshel-v-top-10-stran-po-indeksu-okazaniya-onlayn-uslug/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie