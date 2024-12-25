Казахстан вошел в топ-10 стран по индексу оказания онлайн-услуг

Организация Объединенных Наций включила Казахстан топ-25 стран по уровню развития электронного правительства и в топ-10 по индексу онлайн-услуг, передает телеканал 24KZ.

За первые полгода 2024-го в Казахстане экспортированы IT-услуг на 305 млн долларов.

По данным телеканала, ООН в этом году оценила РК как страну с высоким уровнем цифровизации. Казахстан вошел в топ-25 стран по уровню развития электронного правительства. Наша страна на 24-м месте среди 193 государств.

А по одному из главных показателей рейтинга — индексу онлайн-услуг — Казахстан вошел в десятку, немного отстав от Японии — одной из самых технологичных стран мира.

Лучший результат в СНГ после Казахстана — у Армении, 53-е место. На 56-м месте — Россия. На 59-м — Узбекистан, на 89-м — Кыргызстан.

Открывает рейтинг Южная Корея с наивысшим из возможных индексом 1, а замыкает Эритрея с индексом 0.

Сегодня в Казахстане онлайн можно, к примеру, подать заявление на регистрацию брака, смену документов, водительских прав, налоговые и другие декларации, оформление недвижимости. Можно также открыть бизнес и получить другие различные услуги.

Платформа «Электронного правительства» непрерывно совершенствуется и переходит к своей третьей версии. Новый eGov станет значительно стабильнее и удобнее, в том числе с помощью применения технологий ИИ, обещают в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

К слову, как сообщает телеканал, за 5 лет объем экспорта IT-услуг из Казахстана вырос в 20 раз — с 30 млн до почти 600 млн долларов. Если в прошлом году продано услуг на 529 млн долларов, то только за первые полгода этого года — на 305 млн.

Основные экспортируемые продукты — это Smart Data Ukimet, Smart Bridge и Gov.kz. IT-услуги Казахстан продает в 86 стран. Ключевыми направлениями экспорта являются Россия, Ирландия, Мексика, США и Сингапур.

Облегчают выход на зарубежные рынки различные акселерационные программы. Кроме того, Казахстан является лидером региона по объему заключенных венчурных сделок.