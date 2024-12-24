Рыбаков пригласили на Актюбинское водохранилище

Актюбинское областное общество охотников и рыболовов приглашает всех любителей зимней рыбалки на соревнования по подледному лову, которые состоятся 28 декабря на Актюбинском водохранилище, передает NUR.KZ со ссылкой на АОООиР.

Как сообщается на официальной странице организации в Instagram, любой желающий может принять участие в соревнованиях по подледному лову рыбы зимней удочкой, которые состоятся 28 декабря 2024 года в 10 часов утра на Актюбинском водохранилище (в районе 14 км).

По итогам соревнований победителям в номинациях будут вручаться памятные медали, грамоты и ценные призы. Регистрация участников начнется с 9.00.

Также представители организации поздравили актюбинцев с наступающим Новым годом.

"Совет, правление ОО "Актюбинского областного общества охотников и рыболовов", поздравляют любителей спортивно-любительской охоты и рыболовства с наступающим Новым годом", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области пропали двое мужчин, уехавших на рыбалку. Позже их тела были найдены в машине, утонувшей в реке. Полиция начала расследование.

А житель Павлодара отказался платить штраф за нарушение правил безопасности на водоемах. Теперь в суде он пытается доказать, что зима в регионе начинается не в декабре.