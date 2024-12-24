Карагандинцев пригласили на фейерверки и концерты в новогоднюю ночь
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Жителей и гостей Караганды приглашают отметить Новый год с концертом, фейерверками и праздничной программой в нескольких локациях города, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.
Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, концертная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой состоится в ночь с 31 декабря на 1 января с 01:00 до 02:30.
Праздничные мероприятия будут проходить в Центральном парке (главная сцена и на сцене в западной части), парке Майкудука, на площади Дворца культуры "Железнодорожников" и на площади Дома культуры "Молодежный".
Запуск новогоднего фейерверка:
- 00:00 часов: флагшток (Юго-восток);
- 01:00 часов: Центральный парк;
- 01:00 часов: Парк 50-летия Казахстана (Майкудук);
- 02:00 часов: площадь ДК "Молодежный";
- 02:00 часов: площадь Дворца культуры "Железнодорожников".
Напомним, что главная 20-метровая елка Караганды засияла огнями 21 декабря на площади Независимости.
Также стало известно, что жителей Караганды ждут новогодние концерты с участием академических оркестров и звезд.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2204303-karagandincev-priglasili-na-feyerverki-i-koncerty-v-novogodnyuyu-noch/