Карагандинцев пригласили на фейерверки и концерты в новогоднюю ночь

Жителей и гостей Караганды приглашают отметить Новый год с концертом, фейерверками и праздничной программой в нескольких локациях города, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, концертная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой состоится в ночь с 31 декабря на 1 января с 01:00 до 02:30.

Праздничные мероприятия будут проходить в Центральном парке (главная сцена и на сцене в западной части), парке Майкудука, на площади Дворца культуры "Железнодорожников" и на площади Дома культуры "Молодежный".

Запуск новогоднего фейерверка:

00:00 часов: флагшток (Юго-восток);

01:00 часов: Центральный парк;

01:00 часов: Парк 50-летия Казахстана (Майкудук);

02:00 часов: площадь ДК "Молодежный";

02:00 часов: площадь Дворца культуры "Железнодорожников".

Напомним, что главная 20-метровая елка Караганды засияла огнями 21 декабря на площади Независимости.

Также стало известно, что жителей Караганды ждут новогодние концерты с участием академических оркестров и звезд.