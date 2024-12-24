Миграционная служба предупредила павлодарцев о подорожании услуг

Миграционная служба ДП Павлодарской области предупредила жителей региона об увеличении госпошлины на все услуги с нового года, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с 1 января 2025 года размер месячного расчетного показателя составит 3932 тенге, в связи с чем государственная пошлина за выдачу документов, удостоверяющих личность увеличится.

Оформление паспорта гражданина Республики Казахстан в зависимости от объема будет стоить:

24 страницы (для детей до 16 лет) - 15 728 тенге (4 МРП);

36 страниц - 31 456 тенге (8 МРП);

48 страниц - 47 184 тенге (12 МРП).

Удостоверение личности гражданина Республики Казахстан, вид на жительство иностранца в Республике Казахстан в 2025 году обойдутся в 786,4 тенге (0,2 МРП).

За оформление удостоверения личности гражданина Республики Казахстан в связи с его утратой в течение года более двух раз придется заплатить 3932 тенге (1 МРП).

Госпошлина за удостоверение лица без гражданства, проездной документ составит 8 МРП (31 456 тенге).

Ранее стало известно, что сотрудники миграционной службы в 2024 году оштрафовали более 180 человек за отсутствие регистрации по месту жительства в Павлодарской области. Наложено штрафов на общую сумму 1 305 122 тенге.

В новом 2025 году месячный расчетный показатель и прожиточный минимум в Казахстане увеличатся на 6,5%, до 3 932 тенге и 46 228 тенге соответственно. Мы рассказали, как изменятся привязанные к ним выплаты, в частности, пенсии.