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Дворы пожилых актюбинцев почистили от снега

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"Таза Казахстан" в Актобе
Волонтеры в Актобе. Кадр из видео: t.me/aqtobe_oblysy_akimdigi

В Актобе прошла акция в рамках программы "Таза Қазақстан", где молодежь и экоактивисты помогли ветеранам труда очистить придомовые территории, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в рамках общенациональной программы "Таза Қазақстан" в Актобе состоялась акция по очистке дворов и придомовых территорий ветеранов труда от снега.

Мероприятие было организовано в целях поддержки областных ветеранов труда, продвижения идеи взаимопомощи, а также активного вовлечения представителей молодежи в решении социальных задач, поставленных в общенациональной программе "Таза Қазақстан".

К мероприятию были приглашены видные представители молодежных организаций области, экоактивисты и волонтеры. Одним из таких представителей стала руководитель группы волонтеров Жанерке Мирашова.

Она призвала молодых людей оказать посильную помощь ветеранам труда и внести свой вклад в формирование нового экологического самосознания казахстанцев.

"Основная цель мероприятия заключается в активном вовлечении молодых актюбинцев в решение значимых социальных задач с акцентом на уважение к старшему поколению, как одному из ключевых принципов наших национальных ценностей.

Задача акции - не только улучшение экологической обстановки, но и формирование у молодежи культуры социальной ответственности и активного участия в общественно значимых инициативах.

Это событие станет ярким примером объединения усилий общества для создания более комфортной и гармоничной социальной среды", - подчеркнула Жанерке Аманкызы.

Также председатель комитета по делам молодежи Казахско-русского международного университета - Али Тукашев - поделился своим мнением относительно хода реализации общенациональной программы "Таза Қазақстан" в Актюбинской области.

"Только в этом году по области в рамках общенациональной экологической акции было очищено более 100 тысяч дворов, благоустроено более 290 парков и скверов, восстановлено около 260 историко-культурных памятников, посажено более 350 тысяч саженцев.

Благодаря усилиям всех неравнодушных жителей нашего региона мы становимся свидетелями масштабных преобразований. Вместе мы сможем сделать наш регион процветающим!" - отметил он.

В завершение акции ветераны труда поблагодарили молодежь за проявленное неравнодушие и активное участие, отметив важность взаимопомощи и поддержки старшего поколения.

Они пожелали юным актюбинцам успехов в их дальнейших начинаниях и продолжении благородных дел. Участники акции, в свою очередь, выразили уверенность, что такие мероприятия должны стать традиционными, и в будущем к ним присоединится еще больше неравнодушных людей.

Напомним, 19 декабря в рамках программы "Таза Қазақстан" в Семее прошло экологическое мероприятие с участием студентов медицинского колледжа "Авиценна". Сотрудники Центральной городской библиотеки организовали встречу с экспертом-экологом на тему "Моя природа - моя судьба".

Помимо этого, сотрудники ТОО "Азиатский Газопровод" активно включились в мероприятие по уборке территории и сортировке мусора в рамках масштабной экологической акции "Таза Қазақстан".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2204084-dvory-pozhilyh-aktyubincev-pochistili-ot-snega/

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