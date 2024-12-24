Детский сад и школа на сутки останутся без воды в Павлодаре

Сегодня в Павлодаре в связи с ремонтными работами будет отсутствовать водоснабжение в некоторых домах, детском саду и школе, передает NUR.KZ со ссылкой на единый контакт-центр 109 Павлодарской области.

Как сообщается в официальном аккаунте организации в Instagram, сегодня, 24 декабря, с 09.00 до 25 декабря 09.00 в связи с работами по замене задвижки на улице Катаева, 18, будет отсутствовать водоснабжение по следующим адресам:

ул. Катаева 9, 9А, 11, 11/1, 11/2, 12, 16, 18, 18/1, 24, 24/1, 28;

пр. Назарбаева 41 (ТД "Артур"-5,6), 41Б, 41/3, 75/2;

ул. Естая 93 (детский сад №30), 141, 144, 146;

ул. Малайсары батыра 3 (СОШ №1), 5, 7;

ул. Павлова 50/2.

Вчера в Алматы произошло повреждение трубопровода на тепломагистрали, из-за чего сразу несколько микрорайонов остались без отопления. По данным аварийной службы, повреждение возникло из-за износа трубопровода, который был введен в эксплуатацию в 1984 году.

А в Актобе сотрудники водной инспекции проводят рейды для выявления нарушений по содержанию загрязняющих веществ в сточных водах. При обнаружении превышений составляются акты с рекомендациями по их устранению.