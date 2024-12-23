Новый зал для регистрации браков открыли в Караганде (видео)

В Караганде открылся новый зал для торжественной регистрации брака, рождения ребенка и семейных юбилеев. Заявления можно подать через портал госуслуг, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, жителям Караганды стал доступен новый торжественный зал для регистрации брака, рождения ребенка и семейных юбилеев.

Зал расположен по адресу: ул. Таттимбета, 709.

Заявление о браке можно подать в РАГС, через портал госуслуг или банковские приложения.

Срок рассмотрения заявления - 15 дней.

Ранее молодожены из Караганды выразили недовольство условиями, в которых им пришлось регистрировать брак. Церемония прошла в обычном кабинете вместо торжественного зала, а кольцами пришлось обмениваться в машине.

Также стало известно о том, что РАГС № 1 в Караганде теперь будет располагаться по новому адресу — на улице Таттимбета, 709. Переезд связан с желанием улучшить качество обслуживания клиентов.