Новый зал для регистрации браков открыли в Караганде (видео)
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В Караганде открылся новый зал для торжественной регистрации брака, рождения ребенка и семейных юбилеев. Заявления можно подать через портал госуслуг, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.
Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, жителям Караганды стал доступен новый торжественный зал для регистрации брака, рождения ребенка и семейных юбилеев.
Зал расположен по адресу: ул. Таттимбета, 709.
Заявление о браке можно подать в РАГС, через портал госуслуг или банковские приложения.
Срок рассмотрения заявления - 15 дней.
Ранее молодожены из Караганды выразили недовольство условиями, в которых им пришлось регистрировать брак. Церемония прошла в обычном кабинете вместо торжественного зала, а кольцами пришлось обмениваться в машине.
Также стало известно о том, что РАГС № 1 в Караганде теперь будет располагаться по новому адресу — на улице Таттимбета, 709. Переезд связан с желанием улучшить качество обслуживания клиентов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2203832-novyy-zal-dlya-registracii-brakov-otkryli-v-karagande-video/