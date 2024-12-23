Водитель из Караганды получил штраф за превышение скорости, хотя авто стояло на месте

В Караганде водитель получил штраф за превышение скорости, хотя его автомобиль в момент фиксации стоял на месте. Позже штраф отменили из-за ошибки радара, передает ekaraganda.kz.

Карагандинец Александр Шафигулин узнал о штрафе за превышение скорости из уведомления, которое пришло ему по почте.

В протоколе было указано, что его автомобиль двигался со скоростью 72 км/ч, что выше разрешенной, и назначен штраф в размере 18 460 тенге. Однако на предоставленном видео с регистратора видно, что в момент проезда полицейской машины с радаром и до этого автомобиль стоял на крайней левой полосе, готовясь к повороту налево.

Чтобы прояснить ситуацию, был отправлен запрос в ДП Карагандинской области. В ведомстве сообщили, что штраф был отправлен ошибочно из-за технического сбоя мобильного аппаратно-программного комплекса Ekin Patrol G2.

В полиции рассказали, что штраф был отменен. В ведомстве добавили, что водители, не согласные с предписаниями, могут подать обращение через портал egov.kz или обратиться в управление административной полиции.

Ранее сообщалось, что со 2 декабря в Караганде начали функционировать новые аппаратно-программные комплексы для контроля скорости. Комплексы установлены в районе ЖБИ и на других участках города.

Помимо этого, в Караганде патрульные полицейские остановили автомобиль 41-летнего мужчины и обнаружили, что он имеет задолженность перед микрокредитной организацией на сумму более 18 млн тенге.