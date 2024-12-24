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Почти 60 тыс. евро требуется на лечение мальчика из Алматы от редкого заболевания

Опубликовано:

Алексий
Алексий. Фото: из личного архива

2-летний Алексий из Алматы страдает очень редкой патологией - синдромом Арнольда-Киари. Мальчику показано оперативное вмешательство, но проведение его за границей стоит немалых денег, передает NUR.KZ.

"На раннем сроке беременности я переболела вирусной инфекцией, в остальном беременность проходила хорошо. Алексий родился на 41 неделе беременности. Во время родов у ребенка произошла гипоксия. С самого рождения он был беспокойным, засыпал очень сложно. Во время сна у сына бывают паузы в дыхании до 10 секунд и шумное дыхание со звуком.

Когда сыну было 2 года и 4 месяца, мы обратились с этой проблемой к невропатологу. Алексию назначили лечение, но особого эффекта оно не принесло. Через два месяца мы должны были прийти на повторный осмотр. Но Алексий внезапно потерял сознание, не реагировал ни на что в течение 50 минут. Мы экстренно обратились в больницу, где сыну сделали КТ головного мозга и перенаправили в другую больницу", - говорит мама мальчика, Ирина Пасынкова.

После осмотра мальчика госпитализировали в отделение неврологии. После проведенных исследований в больнице у него выявили фокальную эпилепсию и аномалию Арнольда-Киари первой степени, говорит мама.

"Сразу после выписки мы обратились к эпилептологу, провели дополнительные исследования, и на данный момент наш сын принимает противоэпилептический препарат. По поводу аномалии Арнольда-Киари - ему назначили дополнительные исследования, МРТ всех отделов позвоночника. После обследования мы стали искать специалистов, которые нам помогут.

Мы обратились в клинику в Барселоне, получили онлайн-консультацию нейрохирурга. По результатам исследований, у Алексия тяжелая степень мальформации Арнольда-Киари, при которой показано только оперативное лечение. После консультации мы получили счет на оплату на сумму 58 438 евро", - говорит Ирина.

Она отмечает, что сумма указана без учета авиаперелета в Испанию, проживания и иных расходов. Сумма, назначенная за проведение операции и оказание медицинских услуг, для многодетной семьи неподъемна. Ирина просит помощи у всех неравнодушных граждан.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 0912 0515

Halyk: 5522 0433 5243 1918

Ирина П.

Pay Pal: ipasynkova31@gmail.com

Instagram @Pasynkov_aleksiy

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2203718-pochti-60-tys-evro-trebuetsya-na-lechenie-malchika-iz-almaty-ot-redkogo-zabolevaniya/

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