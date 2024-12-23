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Сточную воду проверяют в Актобе

Опубликовано:

Сточные воды
Сточные воды. Кадр из видео: instagram.com/aqtobesu

В Актобе специалисты АО "Aqtobe su-energy group" проводят рейды для выявления нарушений по содержанию загрязняющих веществ в сточных водах, передает NUR.KZ со ссылкой на организацию.

Как сообщается на официальной странице компании в Instagram, специалисты АО "Aqtobe su-energy group" регулярно проводят рейды по выявлению нарушений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в сточных водах.

В рамках этих мероприятий сотрудники водной инспекции отбирают пробы сточных вод, которые затем передаются в аккредитованную лабораторию для анализа. При обнаружении превышений составляются акты с рекомендациями по устранению нарушений.

В случае повторного выявления нарушений компания оставляет за собой право приостановить услуги водоснабжения и водоотведения. Кроме того, информация о нарушениях передается в Департамент экологии по Актюбинской области для принятия дальнейших мер.

В организации напомнили, что проведение таких мероприятий помогает снизить уровень загрязнения водных ресурсов и улучшить экологическую обстановку в регионе.

АО "Aqtobe su-energy group" призывает всех абонентов соблюдать экологические нормы и ответственно подходить к использованию природных ресурсов.

Ранее компания "Қарағанды Су" обратилась к жителям города, предупредив о правилах пользования канализацией и напомнив, что мусор и другие отходы не должны попадать в систему водоотведения.

Также мы сообщали о том, что в Сети появилось видео, на котором черное вещество льется из трубы в воды Каспийского моря. Представители Департамента экологии по Мангистауской области выехали на место и взяли пробы воды и воздуха.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2203592-stochnuyu-vodu-proveryayut-v-aktobe/

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