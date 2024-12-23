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Мужчины выехали на авто и пропали в Актюбинской области

Опубликовано:

Машина едет зимой по дороге
Зима. Иллюстративное фото: pexels.com

В Актюбинской области спасатели МЧС нашли двух пастухов, пропавших при поисках скота. Обнаруженные граждане не нуждались в медицинской помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, на пульт 112 поступило сообщение о том, что в селе Кенкияк Темирского района Актюбинской области два человека выехали на автомобиле на поиски скота и не вернулись.

Поисковой группой пропавшие граждане найдены в степи в 35 км от села Шубаркудык. В медицинской помощи они не нуждались.

В ведомстве напомнили: при возникновении чрезвычайной ситуации звоните на номер 112.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области пропали двое мужчин, уехавших на рыбалку. Позже их тела были найдены в машине, утонувшей в реке. Полиция начала расследование.

Также в регионе ранее искали двух потерявшихся в степи пастухов. Утром пропавшие были найдены. В медпомощи они не нуждались.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2203500-muzhchiny-vyehali-na-avto-i-propali-v-aktyubinskoy-oblasti/

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