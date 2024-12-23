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Решена судьба одного из стадионов в Павлодаре

Опубликовано:

Гимнастки
Художественная гимнастика. Иллюстративное фото: davit85 / Getty Images

В Павлодаре на месте одного из стадионов построят другой спортивный объект - центр художественной гимнастики, подходящий для соревнований международного класса, передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в областном управлении физической культуры и спорта, любителям футбола не стоит ждать нового стадиона на месте стадиона "Батыр" (бывший "Металлург").

По заверениям представителей спортивного ведомства, такая возможность прежде рассматривалась, но его расположение не подходит для парковок и других необходимых атрибутов футбольной арены. От идеи отказались.

"На месте стадиона построят центр художественной гимнастики. Есть соответствующее решение руководства области", - сказал заместитель руководителя Управления физической культуры и спорта Павлодарской области Диас Жакенов.

Ранее планировалось возведение центра на территории "Спорт-сити". Это будет двухэтажный гимнастический зал для проведения соревнований международного класса, а также учебно-тренировочные залы, бассейн, буфет с обеденным залом.

На втором этаже появятся залы для хореографии, конференц-зал и трибуна для зрителей.

Ранее в Павлодаре на лыжной базе "Зеленая роща" после строительства и обустройства открыли новое здание со спортивными залами для детей и взрослых, занимающихся лыжными гонками и биатлоном. Обновили и лыжную трассу "Зеленой рощи". Ежегодно на ней проводится более 120 спортивных мероприятий.

Осенью стало известно, что в ледовом дворце Павлодара, где регулярно тренируются более 2 тыс. человек, сломалась морозильная установка. В акимате рассказали о планах полностью обновить холодильное оборудование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2203470-reshena-sudba-odnogo-iz-stadionov-v-pavlodare/

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