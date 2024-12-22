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Эзотерика

Владельца передвижного зоопарка наказали в Актау

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Зоопарк в Актау
Зоопарк в Актау. Фото: lada.kz

Волонтеры добивались приостановления деятельности передвижного зоопарка в Актау, но специалисты не нашли нарушений в его деятельности, передает Lada.kz.

Как сообщает местное издание, на протяжении двух недель волонтеры добивались приостановления деятельности передвижного зоопарка из-за неподобающего, по их мнению, отношения к животным.

Однако специалисты Актауской городской территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК провели проверку и не нашли каких-либо серьезных нарушений.

"У диких животных имеются ветеринарные справки, паспорта, они привиты", - заявили в ведомстве.

Вместе с тем, по информации областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, за нарушение законодательства в области ответственного обращения с животными (статья 407-2 КоАП РК) предпринимателю все же грозит штраф до 30 МРП (110 760 тенге).

На днях стало известно, что контактные зоопарки и передвижные цирки запретят в Казахстане с 2025 года.

При этом несколько лет назад президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об ответственном обращении с животными".

В нем были учтены предложения зоозащитников по введению запрета на создание и деятельность передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов, дельфинариев и передвижных выставок животных.

В марте 2023 года в Казахстане была запущена горячая линия по вопросам защиты животных. В апреле того же года уже экс-министр экологии Зульфия Сулейменова высказывалась, нужна ли в Казахстане полиция по защите прав животных.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2203356-vladelca-peredvizhnogo-zooparka-nakazali-v-aktau/

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