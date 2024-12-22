Непрекращающийся снегопад в Астане: к горожанам обратились в акимате
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Жителей и гостей Астаны просят не выезжать в дальние поездки и быть осторожными на дорогах - в мегаполисе сильный снегопад, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
"В связи с непрекращающимся снегопадом в столице коммунальными службами ведется круглосуточная работа в усиленном режиме. За ночь с 21 на 22 декабря коммунальные службы вывезли из столицы более 42 тысяч кубометров снега 3 033 рейсами.
В дневную смену 22 декабря в снегоуборочных работах задействованы 2 603 дорожных рабочих и 1 595 единиц спецтехники", - говорится в сообщении акимата.
Отмечается, что в первую очередь, в городе очищают участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью - площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам.
В приоритете также уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах.
"Просим жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности, воздержаться от дальних поездок в случае штормового предупреждения. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефону "112", - предупредили в ведомстве.
Накануне снегопад накрыл и южную столицу - 12 сантиметров снега выпало вчера в Алматы. В акимате тогда показали, как коммунальные службы борются с последствиями непогоды.
Стоит отметить, что сильный снегопад вызвал транспортный коллапс в городе. 10-балльные пробки образовались на дорогах мегаполиса вечером.
Также аэропорт Алматы из-за непогоды не принимал рейсы - в связи с чем десятки рейсов были задержаны, некоторые - отменены.
Алматинцев тоже призывали соблюдать осторожность и быть внимательными на дорогах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2203341-neprekrashchayushchiysya-snegopad-v-astane-k-gorozhanam-obratilis-v-akimate/