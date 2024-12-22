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Палец спасли пятилетнему мальчику в Атырау

Опубликовано:

Палец ребенка
Палец ребенка. Фото: МЧС РК

В Атырау маленький мальчик засунул руку в шайбу и не смог вытащить. Родители и врачи обратились к спасателям, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале МЧС, в травматологическое отделение областной детской больницы обратились за помощью родители 5-летнего мальчика. Он засунул палец в железную шайбу и не смог его вытащить. Врачи обратились к спасателям.

"Сотрудники МЧС сняли шайбу при помощи аварийно-спасательного инструмента "кусачек", аккуратно перекусив металлическую деталь. Ушло пару минут, чтобы освободить пальчик ребенка. Спасательная операция завершилась благополучно, малыш отделался лишь испугом, в медицинской помощи не нуждался", - отмечается в сообщении.

МЧС призывает родителей быть внимательными, не оставлять детей без присмотра.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2203280-palec-spasli-pyatiletnemu-malchiku-v-atyrau/

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