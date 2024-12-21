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Самолет пытались провезти через границу на грузовике в Павлодарской области

Опубликовано:

Самолет везут в грузовике
Самолет. Фото: КГД

Самолет АН-2Т пытался провезти в кузове грузовика мужчина через пропускной пункт "Амангельды" в Павлодарской области, передает NUR.KZ со ссылкой на КГД.

Сотрудники ДГД по Павлодарской области совместно с пограничной службой КНБ установили факт перевозки товара двойного назначения - воздушного судна АН-2Т.

Руководитель отдела экспортного контроля ДГД Максут Кантарбаев расскзаал подробности.

"В ходе досмотра транспортного средства марки "МАЗ 54323" на автомобильном пункте пропуска "Амангельды" (граница с Омской областью РФ) установлен факт перевозки самолета АН-2Т, вес которого составлял 3 тонны 600 кг, оценочная стоимость - 1 800 000 российских рублей. Самолет был приобретен гражданином М на аукционе для личных целей. В момент пересечения границы у гражданина М отсутствовало заключение об идентификации специфических товаров", - пояснил он.

В отношении мужчины, перевозившего самолет без необходимых разрешительных документов, материалы в совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 463 Кодекса об административных правонарушениях, были направлены в суд.

Постановлением Иртышского районного суда Павлодарской области гражданин признан виновным, наложен административный штраф в размере более 55 тысяч тенге.

Согласно положениям закона "О контроле специфических товаров", товары двойного назначения – продукция (в том числе программное обеспечение и технологии), указанная в контрольном списке специфических товаров, которая используется в гражданских целях, но может быть применена для создания оружия массового уничтожения и средств его доставки, вооружения, военной техники.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2203148-samolet-pytalis-provezti-cherez-granicu-na-gruzovike-v-pavlodarskoy-oblasti/

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