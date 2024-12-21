Поднимали дрон: мужчина на лошади искал скот и потерялся сам в ЗКО

Спасатели Западно-Казахстанкой области накануне искали пропавшего мужчину, который отправился на поиски скота, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Накануне мужчина выехал из дома верхом на лошади на поиски скота из села Алатау Сырымского района Западно-Казахстанской области и не вернулся. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к спасателям.

"Спасатели для повышения зоны охвата поиска поднимали дрон с камерой ночного видения и тепловизором, который помогает точно отслеживать местонахождение пострадавших. Под утро пастух был найден", - сообщили в ведомстве.

Оказалось что он потерял ориентир и сбился с пути в условиях сильной метели.

Ранее в МЧС предупреждали о необходимости соблюдения правил безопасности в зимний период, обращайте внимание на штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды оставайтесь дома.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить на круглосуточный единый номер службы спасения "112".