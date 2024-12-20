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Эзотерика

"Мы плачем": на нашествие волков и бродячих собак пожаловались жители Туркестанской области

Опубликовано:

Волки на камнях
Волки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жители аула Косагаш в Туркестанской области боятся выходить из дома. По их словам, из-за проблем с электричеством аул атаковали волки и бездомные собаки, передает сайт телеканала КТК.

Одно из самых опасных мест Косагаша, по признанию самих жителей, – мост через реку, соединяющий два края аула. В кромешной тьме с узкого и скользкого полотна падают и люди, и техника. Этот уголок небольшого села называют лютым местом еще и потому, что при луне здесь кровь стынет в жилах от волчьего воя.

"Иногда мы вообще от страха не можем и шага сделать по этому мосту. Плачем. Здесь горная местность, волки спускаются с гор и идут охотиться на людей. Бродячих собак развелось множество, сбиваются в стаи. Волки и собаки свободно ходят. Боимся постоянно, что просто разорвут нас", – сетует сельчанка Гулайым Калмурзаева.

Возвращение учеников второй смены из школы – настоящий экстрим. Родители бросают все дела, чтобы встретить ребенка. Если такой возможности нет – и детям, и взрослым остается надеяться, что по дороге ничего не случится.

По данным телеканала, в ауле нет ни одной освещенной улицы. Не лучше и в домах. Линии электропередачи, которым больше полвека, не выдерживают напряжения и постоянно замыкают.

"Если мы смотрим телевизор, мы отключаем холодильник и всю другую бытовую технику. А чтобы зарядить телефон, нужно выключить телевизор. С таким светом холодильник сгорел – стоит теперь, как шкаф", – рассказала жительница Косагаша Назия Туртаева.

Чиновники уверяют, о темной проблеме аула знают и обещают помочь. Для начала надеются провести нормальное электричество в дома. По их подсчетам, это обойдется это в 267 миллионов тенге.

"В первую очередь. если мы обновим все внутридомовые столбы, трансформаторы, кабели, это будет правильно. По уличному освещению мы не смотрели. В целом мы рассчитываем сметный проект", – заявил руководитель отдела ЖКХ акимата Казыгуртского района Турдалы Абдакимов.

Обновить линии электропередачи и провести свет в дома в ауле обещают к середине следующего года. А вот когда освещение появится на улицах, власти не уточняют.

Источник: КТК

Напомним, осенью зооловонтеры Павлодара пожаловались на бродячих собак, которые сбиваются в стаи и представляют серьезную опасность для людей.

До этого в селе Батыр Мангистауской области, по словам владелицы стада, 40 коз растерзали бродячие собаки. За скот еще не выплачен кредит, и вся семья теперь лишилась дохода, а жители района - молочных продуктов.

В марте текущего года в Алматинской области свора бездомных собак напала на баранов, когда пастух выгнал их на выпас. Незадолго до этого собаки напали и на ребенка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2203079-my-plachem-na-nashestvie-volkov-i-brodyachih-sobak-pozhalovalis-zhiteli-turkestanskoy-oblasti/

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