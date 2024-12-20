Две улицы в Астане хотят сделать односторонними

На брифинге СЦК аким Астаны Женис Касымбек сообщил о планах сделать еще две улицы на левом берегу в Астане односторонними, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам акима столицы, односторонними сделают улицы Туркестан и Акмешит - это параллельные улицы, которые начинаются от улицы Сарайшык, далее следуют через Байтерек и Ботанический сад, соединяясь возле "Экспо".

"При движении, например, с юга на север по улице Туркестан возможно правостороннее движение в сторону Байтерека. И остановки будут с правой части - там, где есть жилая и коммерческая застройка.

Улица Акмешит будет в обратную сторону - односторонней. Сейчас мы со специалистами рассчитываем. Это значительно упрощает транспортную схему. Если бы с правой стороны, со стороны Линейного парка были бы сооружения, тогда были бы нарекания. С учетом того, что посередине остается зеленая зона, никаких нареканий нет", - сообщил Женис Касымбек.

Также напомним, что в октябре в столице было открыто движение по улице Айтматова: новый участок дороги от ул. Сыганак до пр. Улы Дала представляет собой восьмиполосную магистраль.

15 октября сообщалось, что в Астане завершили строительство вантового моста через реку Есиль в рамках строительства LRT. Длина моста составляет 155 метров, ширина - 14 метров, высота - 28 метров.