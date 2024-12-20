Повешенного на опоре ЛЭП мужчину нашли в Алматы

Мужчину нашли повешенным на опоре линии электропередач в Алматы - очевидцы поделились кадрами с места событий. В полиции города прокомментировали случившееся.

Кадры опубликовали в паблике almaty_typical. Автор сообщил, что повешенного мужчину нашли в районе улиц Момышулы и Монке би.

Инцидент корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

"По данному факту управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовно дело. Обстоятельства и мотив устанавливаются", - сообщили в ведомстве.

Несколько недель назад тело женщины было обнаружено во дворе многоэтажного дома по улице Физкультурная. Люди рассказали журналистам, что тело было завернуто в одежду и обмотано скотчем.

Сумка находилась в укромном месте. По словам очевидцев, на нее обратили внимание не сразу.

В июле текущего года в Алматы нашли тело женщины возле одной из больниц. Тогда в полиции также рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

В июне этого года тело молодой женщины нашли в Алматы. Тогда стало известно, что на погибшей не было одежды.