"Большое облегчение": жители Темиртау хвалят переход на газ

В Темиртау продолжается программа газификации: природный газ уже доступен в 3330 домах города, включая 668 домов в Старом городе, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, программа газификации в Темиртау стартовала в 2020 году и разделена на восемь этапов.

На сегодняшний день природным газом обеспечена часть Соцгорода, а также районы Отрадное, АБВ квартал и Горка Дружбы, где строительство газовых сетей продолжается.

На Правом берегу завершено строительство 43,8 км газораспределительных сетей, обеспечивших газоснабжение 1059 домов. Работы начались в апреле 2023 года и были завершены в срок.

"В Темиртау природный газ есть в 1603 домах Соцгорода, 1059 домах Правого берега и 668 домах Старого города. Мы поэтапно строим газораспределительные сети и передаем их в эксплуатацию в QazaqGaz Aimaq.

Всего проектом газификации частного сектора будет охвачено 6357 домов. Это долгожданное событие улучшит экологию города и снизит затраты жителей на отопление", - отметил аким Темиртау Галым Ашимов.

Местные жители также прокомментировали процесс.

"Для нас центральное газоснабжение - большое облегчение. Мы устали отапливать дом углем. Узнав, как в Соцгороде хвалят переход на газ, мы заранее подготовились и оборудовали дом для газового отопления", - отметил пенсионер Михаил Ефанов, проживающий на Правом берегу.

В акимате добавили, что для жителей, нуждающихся в финансовой помощи, работает программа государственной поддержки. За 2,5 года 228 семей получили субсидии на газификацию. Консультации можно получить в отделе занятости и социальных программ Темиртау по адресу: ул. Чайковского, 22.

Подключение к природному газу выполняет филиал АО "QazaqGaz Aimaq". Для получения технических условий и подачи заявки на подключение необходимо обратиться в офис компании по адресу: ул. Менделеева, 11.

Ранее сообщалось, что жители Темиртау три года ждут подключения частных домов к газоснабжению, но работы все еще не завершены. Люди понесли значительные финансовые затраты на оборудование и установку, но газа нет.

А аким Темиртау Галым Ашимов встретился с жителями города в стенах Индустриального университета, где они обсудили вопросы инфраструктуры, транспортных услуг и ремонта общественных объектов.