Гендиректором Первого канала "Евразия" стал Арман Кудайбергенов

Исполняющим обязанности гендиректора Первого канала "Евразия" после ухода с поста Сергея Киселева стал Арман Кудайбергенов, занимавший должность его заместителя, передает корреспондент NUR.KZ.

Исполняющим обязанности гендиректора Первого канала "Евразия" после ухода с поста Сергея Киселева стал Арман Кудайбергенов. Ранее Кудайбергенов Арман Билимович в течение 12 лет занимал пост заместителя генерального директора Первого канала "Евразия".

Решение о его вступлении в должность было озвучено сегодня.

Напомним, сегодня состоялось очередное общее собрание участников ТОО «Евразия+ОРТ», на котором было принято решение об уходе прежнего гендиректора Первого канала "Евразия" Сергея Киселева.

Отмечается, что Киселев решил покинуть пост по собственному желанию после 17-летнего управления телеканалом.