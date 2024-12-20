Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Гендиректором Первого канала "Евразия" стал Арман Кудайбергенов

Опубликовано:

Мужчина подписывает документ
Подпись. Иллюстративное фото: pixabay.com

Исполняющим обязанности гендиректора Первого канала "Евразия" после ухода с поста Сергея Киселева стал Арман Кудайбергенов, занимавший должность его заместителя, передает корреспондент NUR.KZ.

Исполняющим обязанности гендиректора Первого канала "Евразия" после ухода с поста Сергея Киселева стал Арман Кудайбергенов. Ранее Кудайбергенов Арман Билимович в течение 12 лет занимал пост заместителя генерального директора Первого канала "Евразия".

Решение о его вступлении в должность было озвучено сегодня.

Напомним, сегодня состоялось очередное общее собрание участников ТОО «Евразия+ОРТ», на котором было принято решение об уходе прежнего гендиректора Первого канала "Евразия" Сергея Киселева.

Отмечается, что Киселев решил покинуть пост по собственному желанию после 17-летнего управления телеканалом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2202969-gendirektorom-pervogo-kanala-evraziya-stal-arman-kudaybergenov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie